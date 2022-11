Série A: jogos deste domingo podem decretar rebaixamento do Ceará; veja cenários

Com a derrota para o Corinthians, Ceará precisa torcer por tropeços de Cuiabá e Coritiba, neste domingo, 5, para seguir vivo no Brasileirão

O Ceará chegou à sua 14ª derrota no Campeonato Brasileiro 2022, ao perder, fora de casa, para o Corinthians, na noite deste sábado, 5, pelo placar de 1 a 0. O resultado complica a situação do Vovô no Brasileirão, em caso de vitórias de Cuiabá e Coritiba, neste domingo, 6, o Alvinegro de Porangabuçu estará rebaixado para a Série B 2023.

Ocupando a 17ª colocação, o Ceará soma 34 pontos na tabela. Restando apenas dois jogos para o Vovô, contra os já rebaixados Avaí e Juventude, a equipe cearense não conseguirá ultrapassar a marca de 40 pontos na atual edição do campeonato.

Com um prognóstico preocupante, o Vovô precisa torcer para que Cuiabá e Coritiba não somem mais de 39 pontos no Brasileirão, já que o Vovô perderia no critério de desempate, por possuir menos vitórias que seus adversários, caso houvesse um empate de pontuação entre as três equipes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste domingo, 6, o Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, recebe o já campeão Palmeiras, na Arena Pantanal, às 18h30. O Dourado possui 37 pontos conquistados e, em caso de vitória, chegaria aos 40 pontos.

Já o Coritiba recebe o Flamengo, no Couto Pereira, às 16h. O Coxa soma 38 pontos e, caso venha a vencer a equipe carioca, os paranaenses alcançariam os 41 pontos. Se ambos os adversários diretos do Ceará tiverem êxito em seus jogos, o Vovô terminaria o domingo rebaixado.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 9, às 19h, quando visita o Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina. A partida será válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022.

Sobre o assunto Ceará leva gol no final, é derrotado pelo Corinthians e se complica no Z-4 da Série A

Ceará: Rigonato sente desconforto e será desfalque contra o Corinthians

Dirigente do Ceará diz que clube tem feito de tudo para evitar queda

Tags