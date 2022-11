Ceará leva gol no final, é derrotado pelo Corinthians e se complica no Z-4 da Série A

O Ceará foi derrotado pelo Corinthuas pelo placar de 1 a 0, na noite deste sábado, 5, em partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. Yuri Alberto marcou aos 45 do segundo tempo e garantiu a vitória da equipe paulista. O jogo foi válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu segue com 34 pontos, e se mantém na 17ª colocação. Para permanecer na elite do futebol nacional, o Vovô precisa que Cuiabá e Coritiba não vençam as suas partidas neste domingo, 6. Em caso de vitória dos adversários diretos, o Vovô estará rebaixado para a Série B 2023.

O Ceará volta a campo na próxima quarta-feira, 9, às 19h, quando visita o já rebaixado Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina. A partida será válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022.

O Jogo

Antes mesmo dos cinco minutos de jogo, o Corinthians já buscava se impor em campo, motivado pelo apoio do seu torcedor. Aos dois minutos, Yuri Alberto achou Du Queiroz, que invadiu a área com liberdade, mas foi travado por Bruno Pacheco no momento do arremate.

Aos sete minutos, foi a vez do Ceará ir ao ataque. Em cruzamento na área do alvinegro paulista, Jô subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça, a bola não ganhou força e parou no braços do goleiro Cássio.

O ímpeto inicial corintiano não se sustentou. Após os 10 minutos, o Ceará passou a figurar mais vezes no ataque, levado, principalmente, pela velocidade de Nino Paraíba. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, a zaga do Corinthians afastou mal e a bola sobrou para Richardson, que arriscou de longe e acertou a trave.

Em 15 minutos de jogo, os números de partida confirmavam o melhor desempenho do alvinegro cearense, que já acumulava três finalizações à meta corintiana contra apenas uma dos paulistas.

Aos 27 minutos da primeira etapa, o Corinthians chegou com grande perigo pela primeira vez. Mateus Vital lançou para Yuri Alberto dentro da área, que bateu forte e cruzado, a bola passou tirando tinta da trave esquerda após desviar na ponta dos dedos de João Ricardo.

Três minutos depois, o time paulista teve a chance mais clara da partida. Em bola alçada na área, Ramiro ajeitou para Yuri Alberto, o atacante recebeu com liberdade, mas, outra vez, brilhou a estrela do goleiro do Alvinegro de Porangabuçu, que evitou o pior.

Com as rédeas da partida, o Corinthians criou mais uma grande chance de gol aos 36 minutos. Du Queiroz chegou à linha de fundo, limpou a marcação e rolou para Renato Augusto que, de primeira, acertou o travessão de João Ricardo.

Aos 42 minutos de jogo, o Ceará voltou a assustar, desta vez, com Vina. O meia recebeu na intermediária e acertou um lindo chute que tinha o ângulo da meta corintiana como direção. Entretanto, Cássio voou para salvar o Timão com uma bela defesa.



Após um primeiro tempo movimentado, a segunda etapa começou de forma mais lenta. Ceará e Corinthians não davam muitos espaços em campo, o que tornou o jogo travado, sem grandes transições ofensivas.

Somente aos 11 minutos, a equipe da casa voltou a levar perigo. Fagner foi lançado na ponta direita e rolou para Ramiro dentro da área, que não conseguiu superar o goleiro do Vovô. Já aos 20 minutos, em cobrança de falta de Roger Guedes, o Corinthians acertou o travessão mais uma vez. O atacante chegou a pedir gol, mas a bola claramente não ultrapassou a linha.



Buscando melhorar o desempenho ofensivo da equipe, que pouco assustava o goleiro Cássio no segundo tempo, Juca colocou Vásquez e Zé Roberto em campo, nos lugares de Vina e Jô, respectivamente. As alterações não trouxeram grandes mudanças no estilo de jogo.



Os minutos finais foram de maior posse de bola da equipe paulista, que também não conseguia ser efetiva. Quando o jogo se encaminhava para o 0 a 0, o Corinthians achou seu gol aos 45 minutos da etapa final, com Yuri Alberto. O gol sacramentou a vitória do Corinthians e complicou a situação do Ceará no Campeonato Brasileiro.

