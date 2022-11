Ceará: Rigonato sente desconforto e será desfalque contra o Corinthians

O meio-campista Diego Rigonato sentiu um desconforto na coxa esquerda durante o aquecimento e foi cortado da decisiva partida contra o Corinthians que acontece neste sábado, 5, às 20h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 36º rodada do Brasileirão.

Além de Rigonato, o Alvinegro de Porangabuçu atualizou a situação dos outros integrantes do departamento médico, composto atualmente por seis atletas: Rodrigo Lindoso (tendinite no joelho), Lucas Ribeiro (lesão ligamentar no joelho direito), Matheus Peixoto (tratamento fisioterápico), Mendoza (edema na posterior da coxa esquerda), Messias (lesão muscular na panturrilha esquerda) e Michel Macedo (lesão de ligamento colateral medial do joelho direito).

Outra ausência para o treinador Juca Antonello no confronto diante do Timão é Cléber, expulso na partida contra o Fluminense na última rodada. Desta forma, o centroavante cumpre suspensão automática e não poderá participar do embate diante do clube paulista.