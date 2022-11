Corinthians x Ceará ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Corinthians e Ceará seenfrentam hoje, sábado, 5 de novembro (05/11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Corinthians x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Ceará e Fluminense

Corinthians

4-5-1: Cássio; Fagner, Gil, Roberto Renan e Lucas Piton; Fausto Vera, Du Queiroz, Ramiro, Renato Augusto e Mateus Vital; Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira

Ceará

4-4-2: João Ricardo; Nino Paraíba, David Ricardo, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Richard Coelho e Vina; Erick e Jô. Técnico: Juca Antonello.

