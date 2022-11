Ceará vence cinco categorias na Confut Nordeste 2022

Durante a Conferência de Futebol do Nordeste (Confut), nesta quinta-feira, 3, o Ceará foi premiado em cinco das dez categorias as quais o time estava indicado. O evento aconteceu no Hotel Gran Mareiro.



Assim, o time cearense levou os prêmios de Melhor TV de Clube (Vozão TV); Melhor Programa de Sócios (Sócio Vozão – Veridiano Pinheiro); Executivo Comercial (Ricardo Costa); Profissional de Finanças (João Paulo Silva) e Profissional de Categoria de Base (Alessandro Queiroz).



A votação da premiação foi realizada, primeiramente, pelo público, no site do evento, e possuía 1/3 de peso na decisão. Por fim, a votação foi concluída pelo júri especializado, com 2/3 de peso.



Além disso, logo no primeiro dia desta edição foram conhecidos os clubes e federações premiados na cerimônia. A conferência, que reúne vários profissionais do esporte, acontece até amanhã, 5, em uma ação com os presentes que será realizada na Arena Castelão.

Sobre a Confut

A Confut tem o intuito de, segundo os organizadores, "fomentar o debate sobre tendências e oportunidades do mercado esportivo local por meio do compartilhamento de soluções e cases de mercado". Também é referência em networking, stands, premiações e discussões pelo desenvolvimento no mercado da bola no cenário nordestino.



Na pauta deste ano estão temas como: Estrutura de Apoio e Resultado, Gestão do Futebol Profissional, Finanças, Comunicação Social, Marketing Esportivo, Direito Desportivo, Governança e Compliance.



Já na edição anterior, o evento foi realizado em Alagoas e reuniu cerca de 2.400 pessoas, mais de 105 palestrantes e debatedores, 110 empresas e 35 expositores na feira de negócios.