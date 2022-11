Na zona de rebaixamento da Série A, a qutro rodadas do fim do campeonato, o Ceará precisa voltar a vencer urgentemente. Já são oito partidas sem um triunfo e o Vovô tentará encerrar o jejum diante do Fluminense, nesta segunda-feira, 31, às 20 horas, na Arena Castelão, pela 35ª rodada. O alvinegro está agora sob o comando de Juca Antonello, que foi efetivado após a demissão de Lucho González do cargo de treinador. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Escalações de Ceará e Fluminense

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Richard Coelho; Vina, Diego Rigonato, Cléber. Téc: Juca Antonello

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cristiano; André Martinelli, Yago Felipe, Ganso; Cano, Jhon Arias. Téc: Fernando Diniz

Como chegam Ceará e Fluminense para o jogo

Com 34 pontos, o Ceará está empatado com o time mato-grossense, mas leva desvantagem no critério de desempate por ter menos vitórias na competição. Desta forma, um triunfo do Alvinegro e um empate do Cuiabá com o Botafogo, cujo duelo acontece no Rio de Janeiro, é o suficiente para que o Vovô deixe o Z-4. No melhor das hipóteses, contando também com um tropeço do Coritiba diante do Juventude em Caxias do Sul, a equipe cearense alcançaria a 15º colocação.

O Vovô não contará com a torcida na arquibancada do Castelão, já que o STJD o puniu com seis jogos com portões fechados pela invasão de campo na partida contra o Cuiabá, na 32º rodada. Além disso, o time de Porangabuçu chega para o embate sob o comando do auxiliar técnico Juca, que assumiu a missão de treinar o elenco nos quatro jogos restantes do torneio após Lucho González ser demitido do cargo na sexta-feira, 28.

O Fluminense, por outro lado, vive uma realidade diferente no torneio. Na quarta colocação, o Tricolor das Laranjeiras briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores e costuma ser um adversário complicado atuando longe do Maracanã. Como visitante, o clube carioca possui 49% de aproveitamento, o quarto melhor do campeonato ao lado de Flamengo e Atlético-MG.

