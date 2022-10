Ceará inicia preparação para jogo diante do Atlético-GO nesta terça, 18

Vovô enfrenta o Dragão no próximo domingo, 23, às 18 horas, no Antônio Accioly, pelo Brasileirão

O Ceará inicia nesta terça-feira, 18, a preparação para o próximo jogo. O Vovô enfrenta o Atlético-GO no domingo, 23, às 18 horas, no estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada do Brasileirão. De acordo com a agenda divulgada no site oficial do clube, o elenco treina em Porangabuçu até sexta-feira, 21. Em seguida, o time viaja para Goiás.

Às vésperas do embate, já em Goiânia, o Alvinegro realiza o treinamento de apronto no CT da Serrinha no período da manhã. O Ceará ocupa hoje a 16ª colocação na tabela do Brasileirão com 34 pontos somados após 32 rodadas.

Sobre o assunto Presidente do Ceará não vê reações ofensivas de Vina em atritos com a torcida

Cuiabá pede "adoção de medidas rigorosas" à CBF após briga generalizada no Castelão

Robinson de Castro diz não temer perda de pontos do Ceará por episódio de vandalismo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time possui três pontos a mais que o Cuiabá, primeiro time da zona de rebaixamento. As duas equipes se enfrentaram na 32ª rodada, mas o jogo foi encerrado antes do apito final após briga generalizada nas arquibancadas da Arena Castelão.

Tags