Eliminado, General Caballero relaciona somente reservas para jogo contra o Ceará

Último colocado do Grupo G, com um ponto conquistado em quatro rodadas, o clube paraguaio não terá nenhum atleta do time titular diante do Vovô

Sem chances de classificação no Grupo G da Copa Sul-Americana, o General Caballero relacionou somente jogadores reservas para a partida contra o Ceará, que acontece nesta terça-feira, 17, às 19h15min, na Arena Castelão, pela quinta rodada do torneio continental.

Com um ponto conquistado em quatro rodadas da Sula, o foco do General Caballero tem sido o Campeonato Paraguaio, pelo qual ocupa a 10ª colocação. Diante do contexto, a comissão técnica do clube optou por poupar todo o time titular que enfrentou o Nacional-PAR na última sexta-feira, 13, não levando-os nem para o banco de reservas.

Sobre o assunto Richardson defende DM do Ceará sobre cobranças por lesões: "Estão sendo bombardeados"

Ceará x Flamengo reacende discussão sobre torcedor misto

Vina não participa de treino e segue como dúvida para o jogo contra o General Caballero

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação é boa para o Ceará, que entrará em campo com a necessidade de, além de conquistar a vitória, fazer um bom número de gols para aumentar o saldo, fator de desempate que pode ser decisivo para a última rodada diante do Independiente-ARG, já que ambos seguem vivos na busca pela classificação às oitavas de final — o Vovô com vantagem, já que é o líder da chave, com 100% de aproveitamento e três pontos de diferença em relação ao clube argentino.

Confira as prováveis escalações:

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba (M. Macedo), Messias, Luiz Otávio (Lacerda) e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson e Lima; Mendoza, Erick e Zé Roberto. Téc: Dorival Júnior

General Caballero-PAR

4-4-2: Juanito Alfonso; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara e Ángel Lezcano; Héctor Lezcano, José Vera, Giovanni Bordón e Juan Franco; Luis Barrios e Richard Ortiz. Técnico: Luciano Theiler