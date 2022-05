Ceará atualiza a situação do DM e revela os desfalques para o jogo contra o G. Caballero

Após a conclusão da preparação para o jogo contra o General Caballero-PAR, válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, o Ceará atualizou a situação dos atletas que estão no Departamento Médico do clube e revelou quais serão os desfalques do treinador Dorival Júnior para o embate desta terça-feira, 17.

O zagueiro Messias, que chegou a ser escalado entre os titulares para o duelo contra o Flamengo no último sábado, 13, mas foi cortado momentos antes do início do jogo, participou das atividades em Porangabuçu nesta segunda-feira, 16, com o intuito de aprimorar a parte física para as próximas partidas e é dúvida diante do clube paraguaio.

Matheus Peixoto esteve presente nas atividades em campo, mas não deverá ser relacionado para o embate. Marcos Ytalo, Jael e o meio-campista Léo Rafael seguem em processo de transição e serão ausências.

Vina, que deixou o campo sentindo um desconforto na panturrilha esquerda na partida diante do Flamengo, e o volante Richard, estão em tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Já Fernando Sobral continua realizando atividades rotineiras no Centro de Saúde e Performance (CESP).

