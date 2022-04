Ceará projeta venda de 500 mil unidades em linha própria de chuteiras

A venda está prevista para iniciar já na próxima segunda-feira, 2 de maio, nas lojas licenciadas do clube. O valor oficial dos calçados ainda não foi divulgado.

Com o lançamento da linha própria de chuteiras, o Ceará projeta vender cerca de 500 mil unidades com o novo produto. A venda está prevista para iniciar já na próxima segunda-feira, 2 de maio, nas lojas licenciadas do clube. O valor oficial dos calçados ainda não foi divulgado.

CEO da BM9, Samuel Broww afirmou estar orgulhoso em realizar a parceria com o Ceará e mostrou-se confiante em atingir a meta de vendas com o novo produto.

“A gente tá realmente orgulhoso em estar fazendo esse produto. Nossa meta é vender 500 mil pares desses produtos nesse ano, e a gente tem convicção disso só pelo pouco que já sentimos nas redes sociais, a gente sente que a procura está muito alta”, afirmou.





A princípio, o clube lançou o item destinado aos torcedores e em junho deve lançar uma versão para ser utilizada pelos atletas durante os jogos. Garoto propaganda da divulgação da peça, o volante Fernando Sobral deve ser um dos jogadores contemplados com uma linha exclusiva da chuteira.

