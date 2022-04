FS8: Fernando Sobral terá linha exclusiva de chuteiras do Ceará

Depois de lançar linhas de chuteiras e tênis próprios para o consumidor, o Ceará prepara um modelo exclusivo para o jogador Fernando Sobral. A previsão de lançamento para itens voltados para atletas é junho.

A linha exclusiva para Fernando Sobral se chamará FS8. O clube vai priorizar atletas que não têm contratos com marcas de chuteiras pra promover a divulgação de modelos próprios.

"É um projeto que a gente está construindo em conjunto com Sobral. Foi garoto propaganda do lançamento. A gente está desenvolvendo em conjunto com ele. Ele foi um dos jogadores que participou do projeto de pesquisa, dando dicas", explicou João Costa, gerente de marketing do Ceará.

A marca própria de tênis e chuteiras lançada pelo Ceará se chama Voe. A iniciativa é pioneira entre clubes do Brasil.

Ricardo Costa, gerente comercial do Ceará, comemorou o lançamento de mais um produto licenciado do clube. “Nós do departamento comercial e licenciamento do clube estamos bastante felizes com essa entrega ao nosso torcedor. Esse é um produto inovador, que nós, com nosso parceiro, acreditamos demais nesse lançamento. Foi um trabalho de muito empenho que contou com a participação de muitos braços dentro e fora do clube”, disse.

A previsão é de que os novos produtos estejam disponíveis nas lojas na próxima semana. Os lojistas vão determinar os preços.

Com informações do repórter Pedro Mairton

