Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Red Bull Bragantino pela Série A

O Ceará iniciou neste domingo, 24, a venda de ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 280. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 30, na Arena Castelão, às 16h30min. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. Nos setores inferior sul e norte os bilhetes custam R$ 60, enquanto a parte superior central tem valor de R$ 80. Para o inferior central, a entrada pode ser adquirida por R$ 120. No Premium o valor é de R$ 280 e no setor especial, R$ 120. Todos os preços são referentes às entradas inteiras. O Vovô já havia liberado o check-in para sócios-torcedores no sábado, 23.

O clube também vai vender ingressos para a torcida visitante. Para adquirir entradas para assistir ao jogo no setor superior sul, os torcedores da equipe paulista terão de desembolsar R$ 60 (inteira). Os tíquetes estarão disponíveis no dia da partida na Arena Castelão a partir de 11h30mim.

Para comparecer ao estádio, é necessário apresentar o cartão de vacinação, com três doses contra Covid-19, conforme decreto estadual. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação. Entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data do confronto.



O Ceará é o 14º colocado na tabela de classificação do campeonato com três pontos em dois jogos. Antes do Red Bull Bragantino, o Alvinegro do Porangabuçu encara o General Caballero-PAR, pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta terça-feira, 26, às 19 horas, no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção/PAR.



Confira pontos de venda:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Porangabuçu) - 8h às 17h30 (seg a sex)/ 9h às 12h30 (sáb).

Loja Vozão Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) - 10h às 21h (seg a sáb) e 13h às 18h (domingo)

Loja Vozão Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) - 10h às 21h (seg a sáb) e 13h às 18h (domingo)

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) - 10h às 21h (seg a sáb) e 13h às 18h (domingo)

Loja Vozão Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) - 10h às 21h (seg a sáb)e 13h às 18h (domingo).



