Antes de viajar para o Paraguai, Ceará fez último treino no Rio de Janeiro, neste sábado

Delegação alvinegra está na capital fluminense desde quinta e lá fez dois trabalhos com foco no terceiro duelo pela Copa Sul-Americana. Dorival terá retornos

O elenco do Ceará fez o último treino antes de embarcar para o Paraguai na tarde deste sábado, 23, no Cube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. A delegação alvinegra está na capital fluminense desde a quinta-feira à noite, quando retornou de Muriaé, em Minas Gerais, local onde enfrentou e venceu o Tombense-MG pela Copa do Brasil.

Dorival Júnior comandou um treino técnico-tático com todo o grupo, que foi reforçado por Bruno Pacheco, Victor Luís, Richard e o goleiro Vinícius Machado. Os quatro foram desfalque na partida de quarta-feira, mas viajaram posteriormente e serão opção para o duelo contra o General Caballero-PAR, válido pela Copa Sul-Americana.

O embarque para Assunção acontecerá logo cedo, às 9h05min deste domingo, 24. Como o voo é direto (fretado), a chegada do Ceará na capital paraguaia está previsa para 11h40min. Mais tarde, às 18 horas, em um campo particular, os jogadores do Vovô já treinam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em busca da terceira vitória consecutiva dentro do Grupo G, para se isolar ainda mais na liderança, o Ceará encara o General Caballero às 19h15min da terça-feira, 26, no estádio Manuel Ferreira. O time paraguaio é o lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado, e acaba de trocar de treinador.

Tags