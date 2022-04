Botafogo não terá goleiro Gatito contra o Ceará; Cuesta é relacionado

As equipes se enfrentam neste domingo, 17, às 19 horas, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

O Botafogo não vai ter o goleiro Gatito Fernández no duelo com o Ceará, neste domingo, 17, às 19 horas, no Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já Victor Cuesta, contratado recentemente, foi relacionado e está à disposição.

Gatito ficou fora da lista por sentir dores no joelho direito. Outra ausência é a de Matheus Nascimento, por questões familiares. O jovem atacante entrou no intervalo na estreia contra o Corinthians.

Sem Gatito, a tendência é a de que Diego Loureiro seja o titular do Botafogo contra o Vovô. Outra mudança deve ser a entrada de Hugo na lateral esquerda, no lugar de Jonathan Silva. Cuesta deve iniciar o duelo no banco de reservas.

Embalado, o Alvinegro de Porangabuçu venceu os últimos três jogos que disputou, todos sob o comando de Dorival Júnior. Com o experiente treinador na beira do gramado, o Vovô superou o Palmeiras por 3 a 2, atual bicampeão da Libertadores, fora de casa, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.



A provável escalação da equipe carioca será: Diego Loureiro; Saravia, Phelipe Sampaio, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Luís Oyama e Lucas Piazon; Chay, Victor Sá e Erison. O Fogão terá o técnico português Luís Castro à beira do campo. Ausente contra o Corinthians, ele foi regularizado pelo clube carioca.

Já o Alvinegro do Porangabuçu deverá ser formado por João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard Coelho e Richardson (Sobral); Mendoza, Zé Roberto e Lima. Técnico: Dorival Júnior. (Com Gazeta Esportiva)

