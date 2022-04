Ceará se solidariza com torcedores do Fortaleza vítimas de racismo na Argentina

O Ceará, através de uma nota emitida nas redes sociais, se pronunciou e repudiou o ato racista ocorrido no Estádio Monumental de Nuñez, na última quarta-feira, 13, no confronto entre o Fortaleza e o River Plate, pela Copa Libertadores. No comunicado, o Alvinegro se solidarizou com os torcedores do Tricolor do Pici que estavam presentes na partida e reiterou que o futebol é “para todos”.

“O Ceará Sporting Club repudia veementemente o ato racista ocorrido na noite desta quarta-feira, 13/04, na partida entre River Plate x Fortaleza, no estádio Monumental de Nuñez. O clube se solidariza com os torcedores rivais presentes no estádio e reitera que o futebol é para todos e atos como o que vimos em Buenos Aires devem ser banidos do futebol e de nossa sociedade como um todo”, disse o comunicado.

Na ocasião, um torcedor do River Plate foi flagrado jogando uma banana em direção a torcida do Fortaleza que estava presente no Estádio Monumental de Nuñez para acompanhar o jogo entre o clube argentino e o Tricolor do Pici, válido pela segunda rodada da Libertadores. A cena foi filmada por um torcedor do Leão que estava no espaço destinado à torcida visitante.

Horas após o caso, o Fortaleza se pronunciou de forma oficial, repudiando o ato e exigindo a identificação do homem responsável para que seja punido pelas autoridades competentes. O River Plate também se manifestou e reforçou que possui o “mais absoluto repúdio diante dos gestos racistas e xenófobos de um torcedor direcionado à torcida visitante, e comunica que está implementando medidas cabíveis para identificar o culpado e aplicar-lhe as devidas sanções”.



