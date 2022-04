Mendoza cresce em 2022 e já supera número de gols marcados pelo Ceará em 2021

Um dos principais jogadores do Ceará, o atacante Stiven Mendoza balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Independiente-ARG. Com o gol marcado na virada alvinegra diante do Rei de Copas, em confronto válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, o atleta marcou o quinto tento neste ano e superou o número de gols marcados pelo Vovô durantea temporada passada.

O jogador colombiano sofreu com algumas lesões e teve desempenho abaixo do esperado em alguns jogos da em 2021, quando chegou ao clube. Em 43 partidas disputadas na última temporada, Mendoza marcou quatro gols e deu seis assistências.

Sobre o assunto Em dia de estreia na Sul-Americana, Ceará alcança marca de 43 mil sócios-torcedores

Torcida critica diretoria do Ceará no Castelão antes de jogo pela Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A performance do colombiano dentro de campo melhorou desde a chegada de Tiago Nunes, especialmente em 2022, sendo decisivo em jogos importantes do Ceará na temporada. Titular na estreia de Dorival Junior como técnico do Vovô, Mendoza marcou de pênalti e chegou a cinco gols e uma assistência em apenas 14 partidas, sendo um dos tentos do camisa 10 marcado no Clássico-Rei diante do Fortaleza.

Tags