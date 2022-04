Ceará: 33864 mil torcedores foram à Arena Castelão assistir a estreia na Sul-Americana

Foi o maior público do Ceará na atual temporada, superando o número registrado na partida do Vovô diante do CRB-AL, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira, 5, 33864 mil pessoas estiveram presentes na Arena Castelão para assistir a vitória do Ceará sobre o Independiente-ARG, por 2 a 1, pela estreia do clube na Copa Sul-Americana desta temporada. Foi a primeira vez na história que a torcida do Ceará pôde acompanhar de perto um jogo oficial do Vovô contra uma equipe de outro país em um estádio cearense.

O número também é o recorde do Ceará neste ano, superando o público de 24492 mil torcedores do embate entre Ceará e CRB-AL, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A próxima partida do Vovô em casa acontece somente no dia 17, domingo, contra o Botafogo-RJ, às 19 horas, pela segunda rodada do Brasileirão.

Antes de encarar o clube carioca, o Alvinegro de Porangabuçu irá enfrentar o Palmeiras-SP, no sábado, 9 às 21 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela estreia na Série A, e o Deportivo La Guaira, na próxima terça-feira, 12, às 19h15min, no estádio Olímpico, em Caracas, Venezuela, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.



