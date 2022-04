Torcida critica diretoria do Ceará no Castelão antes de jogo pela Sul-Americana

Alvinegro está estreando na Copa Sul-Americana diante do Rojo nesta terça-feira, 5, no Castelão

A torcida do Ceará fez festa na arquibancada antes da bola rolar para o duelo diante do Independiente, na estreia da Copa Sul-Americana. Apesar do clima de início da competição, os alvinegros também pediram raça aos jogadores e protestaram contra a atual diretoria do clube.



Os protestos ocorrem após primeiro trimestre de eliminações do Alvinegro de Porangabuçu em 2022. Nas duas competições que disputou na temporada até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu foi eliminado precocemente. No Estadual, a equipe foi ultrapassada pelo Iguatu a caminho da semifinal. Já na Copa do Nordeste, o CRB-AL passou o Vovô após vencer nos pênaltis.

No restante do ano, além da Copa Sul-Americana, o Ceará também irá disputar a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil.

