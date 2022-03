Apresentado oficialmente, Dorival Junior destaca mudanças que vai fazer no Ceará

Novo treinador do Vovô ressaltou que mudanças no emocional serão essenciais para que o grupo possa "virar a chave" após as recentes eliminações

A chegada de Dorival Júnior ao Ceará marca uma busca do clube alvinegro por mudanças após as duas eliminações ocorridas em 2022. Por este motivo, em coletiva de apresentação do treinador ocorrida nesta terça-feira, 29, a palavra foi muito utilizada tanto pelos repórteres quanto pelo novo técnico.

Após citar que seguiu estudando futebol nos anos sabáticos que teve, Dorival falou sobre como deve trabalhar com o grupo. Apesar de frisar que possui um estilo diferente do empregado por Tiago Nunes, o novo técnico frisou que deve se aproveitar dos pontos positivo deixados pelo treinador antigo para alcançar bons resultados. Para que isso seja possível, ele deve empregar parte do seu estilo também no elenco, mas citou que será mais um trabalho de adaptação própria ao grupo do que de adaptação do grupo a ele.

"Eu tento me aproveitar ao máximo daquilo que o treinador antigo tenha deixado, tentando naturalmente colocar algumas condições que eu acredite e que tenha feito meus trabalhos alcançarem um resultado. Quando Luiz diz que se adapta ao treinador, (eu acredito que) é um pouco diferente. O treinador que tem que se adaptar ao elenco que ele tem. Obviamente eu tenho uma ideia de jogo, mas se eu perceber que preciso de alterações e mudanças, vamos fazer o mais rápido possível para que eu possa tentar extrair o máximo da equipe", falou Dorival.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ainda sem Matheus Peixoto, Ceará retoma os treinos em Porangabuçu; veja os detalhes

Análise: o que esperar de Dorival Júnior no comando do Ceará

Ceará abre check-in para jogo contra Independiente pela Copa Sul-Americana

Dentro desse tema, ele evitou falar em que estilo tático deve fazer o time jogar. "Não gosto de definir a equipe por números. Numa fase em que você esteja atacando, você pode distribuir o time de uma maneira, você tem uma ideia inicial. Eu parto de um 4-3-3, mas se eu chego no último terço do campo, próximo à área, eu chego numa outra condição, com quatro ou cinco jogadores na área adversária. Então eu acabo fugindo do 4-3-3. Para defender, posso fazer um 4-4-2. Por isso eu fujo um pouco desses números, pois acredito que o futebol é uma totalidade. Dentro disso você tem que se defender muito bem, atacar muito bem, atacar defendendo", pontuou.

A principal mudança, e Dorival deve trabalhar para o restante da temporada, é a mental. Após as recentes bolas na trave do Alvinegro de Porangabuçu, o técnico acredita que será preciso uma virada de chave e que, para que ela seja alcançava, também será preciso uma modificação no emocional do grupo.

"Enfrentei uma situação como essa no Flamengo em 2018. As pessoas questionavam o elenco e eu dizia que o time precisava de uma conquista para ter uma sequência positiva, em razão de todo o trabalho que estava sendo desenvolvido ali. O que eu observei quando eu cheguei aqui é que o Ceará ta muito diferente de anos atrás. É um momento doloroso para o torcedor, mas talvez seja um indício de que, em um prazo curto, tenhamos uma virada de chave. Essa mudança depende muito da nossa mudança emocional. Me sinto preparado para esse momento", relatou.