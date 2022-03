Ceará terá intervalo de mais de 10 dias sem jogos oficias

Próximo compromisso do Alvinegro de Porangabuçu será na Copa Sul-Americana, cuja data de estreia está prevista para acontecer no dia 5, 6 ou 7 de abril, na Arena Castelão

Eliminado de forma precoce no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o Ceará muda o foco para a Copa Sul-Americana e terá um intervalo sem jogos que pode chegar a 13 dias, a depender da data de estreia da equipe no torneio continental, previsto para acontecer no dia 5, 6 ou 7 de abril, na Arena Castelão. O sorteio que definirá a formação dos grupos acontece logo mais, a partir das 12 horas, na cidade de Luque, no Paraguai, sede da Conmebol.

Após o revés para o CRB nas quartas de final do Nordestão, novamente em uma disputa de pênaltis — assim como foi diante do Iguatu no campeonato estadual —, o espaço sem jogos será importante para que o Alvinegro de Porangabuçu ajuste questões técnicas e táticas do elenco, entre elas a dificuldade nas conclusões das jogadas, assim como recuperar atletas importantes que ainda não estão 100% fisicamente, caso de atletas como Dentinho, Matheus Peixoto e Richard Coelho.

Além da Sula, o Vovô também segue vivo na Copa do Brasil após eliminar o São Raimundo-RR e o Tuna Luso-PA na primeira e segunda fase, respectivamente. O sorteio dos chaveamentos da terceira fase acontecerá na próxima segunda-feira, 28. Na tabela detalhada divulgada pela CBF, a previsão é de que os confrontos válidos pelo certame nacional aconteçam no dia 20 ou 21 de abril (jogo de ida), e 11 ou 12 de maio (jogo da volta).

Entre a disputa da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o escrete preto-e-branco terá que concentrar as suas forças, também, na Série A do Campeonato Brasileiro, cujo início está estimado para acontecer no dia 9, 10 ou 11 de abril. Na primeira rodada da competição, o Vovô encara o Palmeiras, fora de casa.



