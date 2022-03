Ceará perde a terceira disputa de pênaltis em menos de um ano; veja retrospecto

Nesta temporada, Alvinegro de Porangabuçu amargou eliminações no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste após ser derrotado nos pênaltis para Iguatu e CRB. Em 2021, algoz foi o Bahia, na final do Nordestão

O Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste 2022 na noite desta terça-feira, 24, na Arena Castelão, após ser derrotado pelo CRB-AL nos pênaltis. Depois do empate por 0 a 0 no tempo normal, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes esteve em vantagem na maior parte da disputa, mas Rodrigo Lindoso, Dentinho e Nino Paraíba pararam no goleiro Diogo Silva e Vovô foi superado pela equipe alagoana por 4 a 3 nas penalidades.

O cenário não chegar a ser uma novidade para o torcedor alvinegro. A eliminação para o CRB foi a terceira em disputa de pênaltis em menos de um ano. Desde o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, o Ceará amargou desclassificações em quatro das seis vezes que precisou definir um confronto na marca da cal.



Neste ano, o Alvinegro também foi eliminado pelo Iguatu, no Campeonato Cearense, na decisão por pênaltis. Na ocasião, Vina, Marlon e Gabriel Lacerda desperdiçaram as cobranças e o Vovô foi derrotado por 4 a 3.

Na temporada passada, a equipe de Porangabuçu deixou escapar o título da Copa do Nordeste nas panalidades. Após vencer o primeiro jogo da final contra o Bahia por 1 a 0, o Alvinegro perdeu para o Esquadrão por 2 a 1 na Arena Castelão e o troféu da Lampions League foi definido na marca da cal. Jorginho e Marlon perderam as cobranças e o Ceará ficou apenas com o vice-campeonato.

O último triunfo do Ceará em disputas de pênaltis foi em 2020, pela Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 com o Oeste, na Arena Barueri, o Alvinegro de Porangabuçu teve 100% de aproveitamento nas cobranças e venceu os donos da casa por 4 a 2. Bergson, Samuel Xavier, Eduardo Brock e Felipe Baixola converteram as penalidades para o Vovô.

Confira retrospecto do Ceará em disputa por pênaltis desde que retornou à Série A

Ceará 0 (3x4) 0 CRB-AL (Copa do Nordeste 2022)

Iguatu-CE 1 (4x3) 0 Ceará (Campeonato Cearense 2022)

Ceará 1 (2x4) 2 Bahia-BA (Copa do Nordeste 2021)

Oeste-SP 1 (2x4) 1 Ceará (Copa do Brasil 2020)

Foz do Iguaçu-PR 0 (2x4) 0 Ceará (Copa do Brasil 2019)

Ceará 1 (5x6) 1 Athletico-PR (Copa do Brasil 2018)

