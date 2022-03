Próximo de meta para 2022, Ceará ultrapassa marca de 38 mil sócios-torcedores

Na atual temporada, o Vovô espera arrecadar R$ 16 milhões com o programa de sócios-torcedores, o que representa 10% do orçamento do clube para 2022

O Ceará se aproxima de meta estipulada pelo clube para o programa sócio-torcedor. Nesta quarta-feira, 23, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou a marca de 38 mil associados ativos, recorde histórico para o clube. Para a temporada de 2022, a expectativa da diretoria é chegar aos 40 mil sócios.

O número absoluto até a manhã desta quinta-feira, 24, é de 38.233 associados. Na atual temporada, o Vovô espera arrecadar R$ 16 milhões com o programa de sócios-torcedores, o que representa 10% do orçamento do clube para 2022.

Na última temporada, o Ceará arrecadou mais de R$ 12 milhões somente com sócios-torcedores. O número foi recorde absoluto na história do clube, além de superar a meta projetada inicialmente, que era de um faturamento de R$ 10,5 milhões com o programa.

Desde que o público foi autorizado a retornar aos estádios da capital cearense, em outubro de 2021, o programa de sócio-torcedor do alvinegro só cresceu. Antes da volta da torcida a Arena Castelão, o clube contava com cerca de 14.800 mil sócios. Desde então, são mais de 23.200 novas adesões.

O Vovô anunciou, na última semana, um novo feirão de sócios, evento onde o clube convoca a torcida para renovar e aderir ao seu programa de sócio-torcedor. A promoção é válida até esta quinta-feira, 24.

Novo reforço do Ceará para a temporada 2022, o atacante Matheus Peixoto convocou a torcida alvinegra, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais do clube, para aderir a campanha do clube de alcançar 40 mil sócios-torcedores. Na última terça-feira, 22, o jogador compareceu à loja oficial do clube durante período de adesão e renovação de planos. Na ocasião, o atleta deu autógrafos e tirou fotos com torcedores.

