Ceará chega a Campina Grande dois dias antes de enfrentar o Campinense; veja quem não viajou

Delegação alvinegra saiu de Fortaleza no início da tarde, fez escala em Salvador e chegou em João Pessoa por volta das 16h30min. Do aeroporto, seguiu para Campina Grande

A preparação do Ceará para a partida contra o Campinense será concluída na Paraíba. A delegação alvinegra já desembarcou em João Pessoa, na tarde desta quinta-feira, 17. Do aeroporto, o time seguiu direto para Campina Grande, local do jogo de sábado, 19, válido pela Copa do Nordeste.

O último treino do Vovô antes de enfrentar o time raposeiro será realizado na tarde de sexta-feira, 18, na Arena Almeida, um campo particular próximo de Campina Grande. O trabalho está marcado para às 16 horas. Depois da atividade, Tiago Nunes deve definir o time que vai começar o jogo no Amigão, às 17h45min de sábado, 19, pela última rodada da fase de grupos do Nordestão.

Além dos jogadores que estão sob os cuidados do departamento médico (Jael, Marcos Ytalo, Richard e Michel Macedo), não seguiram com a delegação alvinegra o atacante Yuri Castilho, que está em transição, além do zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Richard, poupados.



Contra o Campinense, o Ceará busca a vitória para assegurar a liderança do Grupo B e assim garantir o jogo único das quartas de final em casa, no Castelão. Outros resultados também podem ser suficientes para isso — o 2º lugar também será mandante na próxima fase —, mas o Vovô não dependeria só de si.



Com colaboração de Horácio Neto

