Ceará tem cinco jogadores no departamento médico; Fernando Sobral retorna

O Ceará divulgou, nesta terça-feira, 15, antes do confronto diante da Tuna Luso-PA, pela Copa do Brasil, o balanço dos jogadores que estão no departamento médico e em transição. Tratam-se dos laterais direitos Michel Macedo e Buiú, o volante Richard e os atacantes Iury Castilho e Jael.

O meia Fernando Sobral, que esteve fora do último jogo com um edema na parte superior da coxa esquerda, aparece à disposição do técnico Tiago Nunes no banco de reservas.

Sobre o assunto Ceará recebe a Tuna Luso-PA em confronto decisivo pela segunda fase Copa do Brasil

Escalação: como Ceará e Tuna Luso vão a campo pela Copa do Brasil

Transmissão ao vivo de Ceará x Tuna Luso pela Copa do Brasil; ouça narração

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os desfalques, Jael e Buiú seguem em recuperação pós-cirúrgica, Michel Macedo continua tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda, Richard já iniciou os trabalhos físicos depois de fratura na mandíbula, e Iury Castilho iniciou o período de transição.

Ceará x Tuna Luso se enfrentam às 21h30 desta terça-feira, 15, na Arena Castelão.

Tags