Ceará recebe certificado GPTW pelo segundo ano consecutivo

Alvinegro de Porangabuçu é o primeiro e único clube brasileiro a receber o selo concedido pela consultoria que reconhece organizações com as melhores práticas em gestão de pessoas

O Ceará recebeu a certificação Great Place to Work (GPTW) pelo segundo ano consecutivo. Desta maneira, o Alvinegro de Porangabuçu mantém o posto de primeiro e único clube brasileiro acreditado pela consultoria internacional que reconhece organizações com as melhores práticas em gestão de pessoas.

Para o presidente Robinson de Castro, a manutenção do certificado é um reconhecimento positivo dos funcionários do clube, já que as empresas que recebem o selo por meio da avaliação individual e secreta dos profissionais.

"Esse é o segundo ano consecutivo que somos avaliados pelos nossos profissionais e que, através deles, somos acreditados pelo GPTW. Isso reflete muito da atenção que damos ao nosso departamento de Recursos Humanos. Precisamos estar cercados de profissionais muito competentes na gestão de pessoas para obter bons resultados dentro e fora de campo. O selo é consequência", comemorouo mandatário alvinegro.

