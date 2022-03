Alvo do Ceará, atacante Júnior Moraes é sondado pelo Corinthians

Em busca de peças para o setor ofensivo, o Ceará fez contato com o atacante Júnior Moraes. O jogador de 34 anos do Shakhtar Donetsk tem contrato apenas até junho deste ano com a equipe ucraniana, sendo considerado um atleta livre por conta da liberação da Fifa para o restante da temporada.

Devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia, o centroavante está no Brasil neste momento e, de acordo com reportagem da Gazeta, o atleta também recebeu sondagem do Corinthians e de outras equipes. O interesse do Timão no atacante foi noticiado primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola.

Júnior chegou a usar o CT Joaquim Grava, do Corinthians, em 2021 para se recuperar de um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. O atacante passou por uma cirurgia em abril e voltou aos campos em dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2020/2021, Júnior Moraes marcou nove gols em 25 jogos disputados. O atleta defendeu o Shakhtar por quatro temporadas, tendo disputado 106 partidas e anotado 62 tentos. (Com Gazeta Esportiva)