Victor Luís fala de briga por posição com Bruno Pacheco no Ceará: "disputa saudável"

O lateral esquerdo Victor Luís concedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira, 9, e falou sobre seu bom início de temporada, além da disputa por posição com Bruno Pacheco. O jogador foi o autor do primeiro gol do Ceará na vitória contra o CSA por 2 a 0, que garantiu a classificação antecipada do Alvinegro na Copa do Nordeste.

Questionado sobre o duelo com Pacheco na função, o camisa 33 disse que não existe rivalidade entre os dois e que ter um companheiro tão qualificado vai ser bom para o Ceará, porque os dois vão sempre querer evoluir.

"É uma disputa super saudável, e acho que é necessário ter isso, até porque quando você sabe que tem um companheiro de posição tão qualificado como o Pacheco, você quer aumentar o seu nível o máximo possível. E é o que eu falo, rivalidade nós temos que ter contra o Fortaleza ou outras equipes, aqui dentro não temos rivalidade, muito menos vaidade. Estou muito feliz de ele ter voltado, quando eu saí do jogo dei um baita abraço nele, porque é um cara super merecedor, um cara batalhador e super importante para o grupo, e vai ser uma disputa que, eu tenho certeza que só vai aumentar o nível de cada um, e quem ganha com isso é o Ceará, porque precisa de jogadores que queiram jogar, batalhar pela posição, e nada impede também, de em alguma situação, a gente jogar junto", disse o lateral.

Victor Luís falou também que os dois podem aprender muito um com o outro, e que os dois vão aumentar seus ritmos e técnicas dentro de campo.



"É um dia a dia de aprendizado, porque tem muitas qualidades que ele tem que eu procuro aprender com ele, e tem muitas coisas também que a gente pode se ajudar, que ele pode aprender comigo também. Nós não podemos esquecer do Kelvyn também, que atua naquela posição e tem a qualidade para isso também. Quando nós falamos dessa briga muito sadia, é isso aí mesmo. Eu gosto muito disso, porque vai fazer aumentar o meu nível. Eu sei que tem um cara de qualidade ali, um cara que eu sei que não vou ter como fazer corpo mole, porque o cara vai estar a disposição e apto para fazer a melhor função dele. E isso vai aumentar o nosso ritmo dentro de campo, a nossa técnica, a nossa vontade de querer vencer. Então é muito gratificante ter alguém qualificado na sua posição".

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão, contra a Tuna Luso-PA pela Copa do Brasil.

