Rival do Ceará na Copa do Brasil: folha salarial de R$ 100 mil e técnico longevo

O Ceará estreia na primeira fase da Copa do Brasil diante do São Raimundo-RR. O confronto está marcado para esta quarta-feira, 2, às 19 horas, em uma eliminatória de jogo único, no estádio Canarinho, em Boa Vista/RR. De acordo com o regulamento da competição, o Alvinegro precisa apenas de um empate para avançar.

Na véspera do confronto, o Esportes O POVO preparou um perfil do primeiro adversário do Vovô no certame nacional.

O São Raimundo/RR surgiu em 1963 como homenagem ao clube paraense de mesmo nome. O "Mundão", como o time é conhecido por seu torcedor, possui uma folha salarial em torno de R$ 100 mil e é o atual campeão roraimense nas últimas seis temporadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe vive o seu melhor momento desde a sua fundação. De seus 12 títulos estaduais, oito foram conquistados nas últimas dez temporadas. Neste período, o São Raimundo só não levantou a taça em 2013 e 2015, quando perdeu para o Náutico/RR.

Sobre o assunto CBF altera horário de jogo entre Ceará e São Raimundo pela Copa do Brasil

CBF define arbitragem dos jogos de Ceará, Ferroviário e Icasa na Copa do Brasil

Um dos pontos chave desse sucesso é a longevidade de seu treinador. Chiquinho Viana teve sua primeira passagem pelo clube entre 2005 e 2007, mas depois retornou em 2011 e permanece até os dias de hoje. Belão, capitão do time, também é um dos destaques. O volante chegou à equipe em 2016 e foi peça fundamental para que o time conquistasse os seis títulos em sequência.

Na Copa do Brasil, o Mundão nunca conseguiu avançar para a segunda fase, mas está invicto na competição nas últimas três temporadas. Isso porque o time roraimense foi eliminado com três empates, que no atual regulamento da competição classifica a equipe visitante. Coincidentemente, as três eliminações foram para adversários mineiros. Em 2019, empatou com o América-MG por 0 a 0 e, nos dois anos seguintes, enfrentou o Cruzeiro, empatando duas vezes, por 2 a 2 e 1 a 1.

O São Raimundo estreia oficialmente na temporada contra o Ceará. O Campeonato Roraimense ainda não começou. O clube de Roraima só fez partidas amistosas. O jogo contra o Ceará será a primeira partida oficial do Mundão em 2022.

O presidente do clube, Sérgio Caranguejo, projetou o embate e reconheceu a dificuldade de passar pelo Alvinegro.

"A gente não queria enfrentar o Ceará ou outro clube da Série A, porque os times da Série A são fortes e nós somos um time da Série D. E a gente sabe que é muito difícil passar de fase, porque o Ceará é um time grande e já vem jogando pelo empate, o que nos obriga a ganhar o jogo de qualquer maneira. Mas nós estamos trabalhando, estamos treinando, e a expectativa é muito grande", afirmou o dirigente ao Esportes O POVO.

Sérgio destacou ainda a importância das cotas da Copa do Brasil para os cofres do São Raimundo.

"A gente praticamente sobrevive dessa cota da Copa do Brasil, e se a gente passar de fase, vai melhorar muito mais. Agora se não passar, é complicado. A gente tem pouco apoio do Governo, empresários são só uns dois ou três que apoiam, e o resto é da Copa do Brasil, que a gente tem que contar com isso. Nós temos vinte atletas de fora do estado na sede do clube e temos que gastar com alimentação, medicamento, energia e outros gastos. A gente tem que dar a vida para passar de fase".

Tags