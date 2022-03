Ceará acerta contratação do preparador físico Flávio de Oliveira

Preparador já teve passagem pelo Ceará e estava recentemente no Corinthians; chega para assumir o lugar de André Volpe, que foi demitido após a eliminação para o Iguatu no estadual

O Ceará acertou a contratação do preparador físico Flávio de Oliveira, que chega para substituir André Volpe, demitido do clube após a eliminação para o Iguatu no Campeonato Cearense. A informação foi divulgada anteriormente pelo repórter Déo Luis, da Rádio Verdes Mares, e confirmada pelo Esportes O POVO.

O preparador físico já teve passagem pelo Ceará em 2018 e estava no Corinthians-SP, mas foi desligado do clube paulista após a chegada do técnico português Vitor Pereira. Além do Vovô e do Timão, Flávio já teve passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Grêmio, Vasco, São Caetano, Athletico Paranense e Mirassol, além de ter trabalhado no futebol japonês.

Flávio de Oliveira tem 55 anos é pós graduado em treinamento e fisiologia. O preparador físico deve chegar na capital cearense nos próximos dias.

