Com o Ceará entre os participantes, Supercopa de Futsal é suspensa pela CBFS

Restando menos de 24 horas para o início da Supercopa de Futsal, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) decidiu suspender o início da competição, que seria realizada de 16 a 19 de fevereiro em Cascavel, no Paraná. Indefinição entre CBFS e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o representante brasileiro no torneio Sul-Americano da modalidade gerou desistência de clubes participantes e impossibilitou a realização do torneio.

O campeonato reuniria quatro equipes: Cascavel — campeão da LNF 2021 —, Ceará — campeão da Copa do Brasil —, Sorocaba — campeão da Taça Brasil — e Asec-PE — campeão da Copa Nordeste. Como ocorre desde 2016, o vencedor da Supercopa seria o indicado pela CBFS para disputar a Copa Libertadores de Futsal.

Apesar do que prevê o regulamento da Supercopa, a CBF se antecipou e sinalizou o Cascavel — atual campeão da Liga Nacional de Futsal — como representante brasileiro à Conmebol. Com a decisão, o Sorocaba divulgou comunicado informando a desistência da competição. Em seguida, o Cascavel anunciou a desistência de sediar o torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No comunicado divulgado pela CBFS, a entidade reforçou o critério de indicação utilizados nos últimos anos e informou que aguarda reposta do pedido de adiamento à CBF para conhecimento da Conmebol para definir uma nova data de realização do evento.

Tags