Ceará encara o Bragantino-PA na estreia da Copa São Paulo de Futebol Junior

Alvinegro de Porangabuçu faz seu primeiro jogo pelo torneio nesta quarta-feira, 5, às 13h15min, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP); no mesmo dia, às 19h30min, Floresta estreia contra o Oeste-SP, na Arena Barueri

O Ceará enfrenta o Bragantino-PA nesta quarta-feira, 5, às 13h15min, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela primeira rodada do grupo 18 da Copa São Paulo de Futebol Junior. A estreia do Vovô na principal competição de categorias de base do país terá transmissão ao vivo no canal oficial do Paulistão no YouTube.

A delegação do Alvinegro de Porangabuçu viajou à cidade do interior paulista nessa segunda feira, 3, e conta com 25 jogadores. O elenco alvinegro para disputar o torneio contará com quatro atletas da categorias Sub-17.

Esta será a 14ª participação do Ceará na competição. A melhor participação do clube no campeonato sub-20 foi em 2016, quando o Alvinegro avançou à quarta fase da Copinha, mas acabou eliminado pelo Cruzeiro-MG nas oitavas de final do certame.

Além de Ceará e Bragantino, São Bernardo-SP e Paulista-SP completam a grupo. O Vovô enfrenta a equipe aurinegra no sábado, 8, às 15h15min, e o anfitrião da chave na terça-feira, 11, às 15h15min.

Disputando a Copinha pela segunda vez em sua história, Floresta também estreia nesta quarta-feira

Um dos três representante do futebol cearense na Copinha, ao lado de Fortaleza e Ceará, o Floresta também estreia na competição nesta quarta-feira. O Lobo da Vila encara o Oeste-SP, às 19h30min, na Arena Barueri, sede do grupo 29. Flamengo-RJ e Forte-ES completam a chave.

De volta ao torneio após ficar de fora das últimas três edições, o Floresta irá disputar a Copinha pela segunda vez em sua história. Na sua única participação na competição, em 2017, o Lobo da Vila foi eliminado na fase de grupos, após somar uma vitória e duas derrotas em três jogos disputados.

