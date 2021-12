Presidente do Ceará confirma rescisão de Alyson e fala sobre possível empréstimo de Wescley

O lateral-esquerdo tinha mais um ano de contrato com o Vovô, enquanto o meia possui vínculo com o Alvinegro até junho de 2022

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola para a próxima temporada. O presidente do Ceará, Robinson de Castro confirmou a rescisão contratual com o lateral-esquerdo Alyson. O dirigente falou ainda sobre a possibilidade de empréstimo do meio-campista Wescley. As informações foram dadas pelo presidente Robinson de Castro, na noite desta quarta-feira, 29, em entrevista ao podcast Preto no Branco, no canal do Ceará Mil Grau no YouTube.



“O Alyson a gente fez um acordo, rescisão contratual. Ele tinha mais um ano de contrato. Ele estava emprestado ao Sampaio Corrêa-MA. Primeiro estava emprestado ao Juventude, depois que foi emprestado ao Sampaio Corrêa. A gente fez um acordo de rescisão com ele. Então, encerra o vínculo dele com o Ceará agora em dezembro”, explicou.



Sobre o assunto Ceará oficializa contratação do volante Richard até 2024

Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Nino Paraíba até o fim de 2023

Ceará anuncia a contratação do atacante Iury Castilho, ex-CSA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Wescley possui contrato com o Alvinegro até junho de 2022. “Com relação ao Wescley, ele tem contrato até junho, mas existem alguns clubes interessados. A gente está ainda vendo a situação dele com é que vai ficar. A tendência é que ele seja emprestado novamente”, completou o mandatário alvinegro.



Wescley disputou 169 partidas e marcou 14 gols pelo Alvinegro do Porangabuçu. No Vovô, ele conquistou dois títulos da Copa do Nordeste e um do Campeonato Cearense.



O Vovô anunciou as contratações do volante Richard, ex-Corinthians, do lateral-direito Nino Paraíba, ex-Bahia, e do atacante Iury Castilho, por empréstimo, do Portimonense-POR.



Tags