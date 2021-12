Duelo decisivo entre Ceará e América-MG terá como árbitro Raphael Claus

O árbitro o paulista Raphael Claus, integrante do quadro Fifa, apitará a partida decisiva entre Ceará e América-MG, neste domingo, 5, no Castelão. As duas equipes estão na briga pela pré-Libertadores.

Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Daniel Luiz Marques, também de São Paulo, auxiliarão Raphael Claus durante a partida. Marielson Alves Silva, da Bahia, será o quarto árbitro. O VAR será comandado por Vinicius Furlan, de São Paulo.

O Alvinegro tem a mesma pontuação do Coelho, 49, mas está atrás na tabela por causa do número de vitórias. Em caso de triunfo sobre os mineiros, os cearenses retornam ao G-8, zona de classificação para a prévia do torneio continental, faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão.

