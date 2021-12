América-MG possui dois desfalques para jogo decisivo contra o Ceará

Titulares no Coelho, Alê e Ricardo Silva estão suspensos e não podem atuar no jogo deste domingo, 5, diante do Vovô, no Castelão

O América-MG possui dois desfalques importantes para duelo diante do Ceará. Por suspensão após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória da equipe diante da Chapecoense, Alê e Ricardo Silva não poderão atuar contra o Vovô.

As ausências devem pesar para o técnico Marquinhos Santos, já que tanto o defensor quanto o meio-campista fazem parte do time titular do Coelho. Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do argentino Máuro Zárate.

Ceará e América-MG se enfrentam neste domingo, 5, às 19 horas, no Castelão. O jogo é válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão. Com a mesma quantidade de pontos, o duelo é de extrema importância para ambos os times, que buscam confirmar presença em competições internacionais.

