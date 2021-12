Vasco marca reunião para discutir futuro de Cano; atacante é alvo do Ceará

Argentino de 33 anos está no Cruzmaltino desde a temporada passada e tem contrato até o final deste ano. Vovô monitora situação do jogador e estuda valores para uma investida

O Vasco pode começar a definir a situação de Germán Cano, um dos principais nomes do elenco e ídolo da torcida. O clube carioca vai se reunir nesta semana com o empresário do atacante argentino, que é alvo do Ceará para 2022, de acordo com o jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Cano tem contrato até o fim do ano. De cara, o clube carioca precisa contornar um obstáculo, já que existe uma dívida com o jogador referente a atrasos salariais e também variação de câmbio (o acordo tem o dólar como base).

Além disso, é um jogador cobiçado no mercado da bola. O atacante tem sondagens de outros clubes, inclusive do Vovô. Agora, com o fim da Série B, pode começar a decidir o futuro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cano chegou ao Vasco para a temporada 2020 e rapidamente conquistou a torcida. O faro de artilheiro levou o argentino a ter status de ídolo do Gigante da Colina. Em duas temporadas, fez 43 gols em 101 jogos.

O atacante de 33 anos é identificado com o clube, o que pode ajudar o Gigante da Colina na tentativa de renovar.

O Vasco, assim, busca acelerar o planejamento para 2022. O clube faz uma reformulação no departamento de futebol. Ricardo Gomes deve voltar ao clube como coordenador, enquanto Zé Ricardo deve retornar como técnico.

Tags