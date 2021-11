Germán Cano faz pedida milionária para defender o Ceará, diz jornalista

Segundo informação do jornalista Sérgio Ponte, no programa Esportes do Povo, as conversas entre as partes já iniciaram, mas altos valores podem ser um impasse para a ida do argentino ao Alvinegro

De olho no mercado em busca de um centroavante para a temporada 2022, o Ceará fez contato com o representante de Germán Cano, para consultar condições de uma possível contratação do argentino. A informação foi divulgada pelo jornalista Sérgio Ponte no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 10.

Segundo Ponte, a pedida do jogador para defender o Ceará ou qualquer equipe do Brasil é de um milhão de dólares por ano, livre de impostos. Isso significa um salário mensal de aproximadamente R$ 450 mil.

A quantia é considerada muito alta pela diretoria do Alvinegro, que segue analisando as opções do mercado. Outro jogador na mira do clube é Dellatorre, do CSA, mas as negociações ainda não foram iniciadas.

Germán Cano, que em fevereiro completa 34 anos, é o artilheiro do Vasco na Série B, com 11 gols. Na temporada, o atacante possui 19 gols em 47 partidas. Com as chances de acesso do Cruz-Maltino cada vez mais remotas, o atleta pode deixar o clube carioca no fim do ano. Ele já vestiu a camisa de alguns clubes tradicionais da América Latina como Lanús-ARG, Pachuca-MEX, Independiente Medellín-COL.

