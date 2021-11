Ceará monitora atacantes Germán Cano e Dellatorre para 2022, diz jornalista

Alvinegro busca reforçar um dos setores mais criticados na temporada atual; a informação foi trazida por Sérgio Ponte no programa Esportes do POVO desta terça-feira, 9

Visando a temporada 2022, o Ceará já procura nomes para compor o setor ofensivo do clube. Dois nomes sondados pelo Alvinegro são o de Dellatorre (CSA) e Germán Cano (Vasco). A informação foi trazida pelo jornalista Sérgio Ponte no programa Esportes do POVO desta terça-feira, 9.

A posição de centroavante tem sido uma das maiores carências do Ceará nas últimas temporadas. Em 2021, Cléber e Jael têm rendido menos do que o esperado e o Alvinegro busca ampliar o leque de opções para 2022. A diretoria do Vovô tem monitorado a situação de Cano e Dellatorre, destaques do Vasco e do CSA neste ano.

Germán Cano, inclusive, já havia despertado o interesse do Ceará em 2019. Porém, o argentino acabou escolhendo vestir a camisa do clube carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará liga alerta para desempenho ofensivo na Série A e busca ajustes sob novo comando

Com 29 anos, Dellatorre é o artilheiro do CSA na Série B, com 11 gols — sete deles nas últimas oito rodadas — e tem sido um dos principais nomes do time que briga pelo acesso à Série A. Na temporada, ele soma 23 gols em 49 partidas pelo Azulão do Mutange. O jogador tem passagens por clubes como Athletico-PR, Brasil de Pelotas-RS, Queens Park Rangers-ING e APOEL-CHP.

O argentino Germán Cano também é o artilheiro do Vasco com 11 gols na Série B. Na temporada, o atacante possui 19 gols em 47 partidas. Com as chances de acesso do Cruzmaltino cada vez mais remotas, o atleta de 33 anos pode deixar o clube carioca no fim do ano. Ele já vestiu a camisa de alguns clubes tradicionais da América Latina como Lanús-ARG, Pachuca-MEX, Independiente Medellín-COL.

Tags