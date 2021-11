Ceará faz ação em homenagem ao Dia Nacional da Alfabetização no jogo contra o Sport

O Vovô entrará em campo com os nomes dos atletas escritos por jovens e adultos alfabetizandos do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O Ceará entrará em campo para enfrentar o Sport com os nomes dos atletas estampados no uniforme escritos por jovens e adultos alfabetizandos da Escola Municipal Professora Lireda Facó. A ação é uma homenagem ao Dia Nacional da Alfabetização, comemorado anualmente no dia 14 de novembro.

Em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, o Vovô visitou a escola municipal e convidou alunos do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estão em processo de alfabetização, para escrever os nomes dos atletas do clube em uma folha de papel. O Alvinegro utilizou a grafia dos envolvidos para estampar os nomes dos atletas na camisa de jogo deste domingo, 14.

O EJA foi criado para ajudar as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o estágio de alfabetização na infância e adolescência, a obter o estudo na maior idade e conquistar o ensino básico, direito de todo cidadão para o desenvolvimento da população.



