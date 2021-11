Escalação: como Ceará e Sport vão a campo pelo Brasileirão

Em confronto nordestino, o Ceará enfrenta o Sport-PE neste domingo, 14, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. O Vovô ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, enquanto o Rubro-Negro está na 18ª colocação, com 30 pontos. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Marlon; Lima, Vina e Mendoza; Jael. Técnico: Tiago Nunes

Sport-PE

4-3-3: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Zé Welison, Marcão e Hernanes; Everton Felipe, Mikael e Paulinho Mocellin. Técnico: Gustavo Florentín

Arbitragem do jogo

Ceará x Sport-PE será apitado pelo Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. Os auxiliares serão Eduardo Goncalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia. Rodrigo Carvalhaes de Miranda, também do Rio de Janeiro, será o responsável pelo VAR.

