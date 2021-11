Ceará perde três titulares e tem um retorno para jogo contra o Athletico-PR

Tiago Nunes terá desfalques na zaga e no ataque, mas conta com a volta do lateral-direito Gabriel Lacerda. Veja opções do treinador para escalar a equipe contra o Furacão

Além dos três pontos preciosíssimos, contra o Cuiabá o Ceará também saiu de campo com algumas baixas para a próxima partida. Do atual time titular do Vovô, o técnico Tiago Nunes não poderá contar com a dupla de zaga e o centroavante.

Messias, Luiz Otávio e Jael tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, portanto ficam de fora do jogo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, quarta-feira, 10, às 18h30min. Com pouco tempo para treinar até lá, o comandante alvinegro não deve fazer improvisos e escalar jogadores correspondentes das posições.

No ataque, Cléber tende a ser substituto de Jael e terá que ter cuidado em campo, pois está pendurado. Já na zaga, Gabriel Lacerda deve formar dupla com o zagueiro William Klaus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Klaus não atua pelo time profissional desde a 4ª rodada da Série A e não vai no banco de reservas desde a 12ª, coincidentemente contra o Athletico-PR, já que teve uma lesão no ombro esquerdo que o tirou de combate por um período. Ele está recuperado desde setembro, no entanto, atuou nos dois jogos finais do Brasileiro de Aspirantes, no fim de outubro, por isso está apto a voltar a defender a equipe principal do Vovô.

Correm por fora para ser a dupla de Gabriel Lacerda os volantes William Oliveira e Fabinho, improvisados, assim como o jovem zagueiro da base Alan, de 22 anos.

Quem retorna de suspensão é o lateral-direito Gabriel Dias. Com isso, Nunes terá que decidir se o reconduz ao time titular ou se mantém Igor.



Tags