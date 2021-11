Ceará bate o Cuiabá por 1 a 0 no Castelão e entra no G10 da Série A do Brasileirão

Com gol de Messias no segundo tempo, o Alvinegro garantiu a segunda vitória consecutiva na Série A pela primeira vez e entrou no G10 da competição

O Ceará bateu o Cuiabá por 1 a 0 no Castelão, na noite deste domingo, 7, e subiu na tabela do Brasileirão. Com gol de Messias no segundo tempo, o Alvinegro garantiu a segunda vitória consecutiva na Série A pela primeira vez e entrou no G10 da competição.

Com o resultado, o Vovô chegou a 39 pontos no Campeonato Brasileiro e salto de 13º para 10º colocado na tabela. A vitória em casa na noite deste domingo era fundamental para as pretensões dos cearenses na Série A, principalmente por se tratar de um adversário direto. Os donos da casa igualaram a pontuação do Cuiabá, que segue uma posição acima por ter saldo de gols superior.

A entrada no G10 serve como combustível de confiança para o elenco na reta final do torneio. O grupo de jogadores do Alvinegro colocou como meta terminar pelo menos entre os dez primeiros colocados, como revelou o presidente do clube, Robinson de Castro.

A última vez que o Ceará havia ficado entre os dez primeiros colocados foi na 18ª rodada. O Vovô volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Athletico-PR fora de casa. O Cuiabá só jogará agora no sábado contra o Corinthians, em São Paulo.

Tiago Nunes repetiu a escalação da partida anterior, quando também venceu o Fluminense no Castelão. No geral, o time da casa foi superior aos visitantes e poderia até ter conquistado o triunfo com placar mais folgado. Cléber desperdiçou pênalti no segundo tempo, além de outras chances claras perdidas pela equipe.

No primeiro tempo, o escrete do Porangabuçu apostou na marcação adiantada para pressionar a saída de bola do Dourado. A estratégia deu certo. O Ceará ocupou o campo ofensivo e controlou as jogadas de ataque. O Cuiabá pouco alcançou à meta adversária.

Apesar da superioridade, o Vovô, que rondou bastante a área do rival, não soube aproveitar as oportunidades. O time pecou nas tomadas de decisão. De dez finalizações, apenas uma foi na direção do gol. De 19 cruzamentos, somente cinco foram certos.

No segundo tempo, os mandantes retornaram com o mesmo ímpeto ofensivo. Desta vez, a pressão inicial surtiu efeito. Vina cobrou escanteio e Messias cabeceou com força para estufar as redes do goleiro Walter.

O Ceará seguiu criando chances, mas viu o Cuiabá crescer no jogo. O time comandado por Jorginho até conseguia chegar ao ataque, porém sem grande efetividade. Os cuiabanos só deram um chute na direção do goleiro João Ricardo durante todo o segundo tempo.

Por outro lado, o Vovô era mais agressivo. Ademais o pênalti perdido por Cléber, Vina e Mendoza ficaram perto de ampliar.

Quando o árbitro Heber Roberto Lopes apitou o fim do jogo, a torcida alvinegra explodiu em festa. Assim como na vitória sobre o Fluminense, os jogadores e membros da comissão técnica caminharam de mãos dadas em direção aos torcedores para agradecer o apoio em 90 minutos. O duelo contra o Cuiabá marcou o maior público da temporada 2021, no Castelão, com 21.735 presentes.

FICHA TÉCNICA

Ceará 1 x 0 Cuiabá

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral (W. Oliveira); Mendoza (Lima), Vina (Marlon) e Erick (Rick); Jael (Cléber). Tec: Tiago Nunes

Cuiabá

4-3-3: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri (Rafael Gava), Camilo (Uillian Correia) e Pepê (J. Cafu); Max (Felipe Marques), Jenison e Clayson (Rafael Elias). Téc: Jorginho

Gol: 2MIN/2T - Messias (CEA)

Data: 7/11/2021

Local: Castelão

Árbitro: Heber Roberto Lopes-SC

Assistentes: Alex dos Santos-SC e Thiaggo Americano Labes-SC

VAR: Pathrice Wallace Corrêa-RJ

Cartões amarelos: Jael, Messias e Luiz Otávio (CEA); Rafael Elias (CUI)

