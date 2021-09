Recuperado, Klaus retorna aos treinos com o elenco do Ceará nesta semana; Veja o boletim do DM

O boletim do departamento médico (DM) do Ceará, divulgado na manhã deste domingo, 12, atualizou a situação dos atletas do Vovô que estão no DM do clube. Recuperado de uma lesão no ombro esquerdo, o zagueiro Klaus encerrou a transição e retorna aos treinos com o elenco já nesta semana.

Fora dos gramados desde o dia 17 de junho, quando entrou em campo na derrota do Alvinegro para o Bahia por 2 a 1, na Arena Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão, Klaus estará a disposição de Tiago Nunes durante esta semana e se torna mais uma opção para a zaga do Vovô.

O lateral-direito Buiú está realizando fisioterapia pós-operatória depois de ser submetido a procedimento no joelho direito. Já o volante Oliveira, que entrou em campo pela última vez no dia quatro de julho, na vitória do Ceará por 2 a 0 diante do Juventude-SC, segue em período de transição.



