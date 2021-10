Fluminense possui mais um desfalque para duelo contra o Ceará; veja provável escalação

Yago Felipe não viajou devido a um desconforto muscular na coxa esquerda. Equipes se enfrentam neste domingo, 31, às 16 horas, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão

O Fluminense vai ter um desfalque importante no duelo com Ceará, neste domingo, 31, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Yago Felipe não viajou devido a um desconforto muscular na coxa esquerda.

Assim, Marcão vai precisar fazer mais uma mudança no time. Martinelli deve ganhar o lugar no meio de campo. Nino volta na zaga, enquanto Abel Hernández será o escolhido para o ataque. O jovem John Kennedy está suspenso.

Recuperado de uma contusão no pé esquerdo, Fred deve começar o duelo no banco de reservas. O artilheiro tricolor ficou três semanas fora de combate.

O provável Fluminense contra o Ceará é o seguinte: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; Martinelli, André e Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández.

O Fluminense iniciou a 29ª rodada do Brasileirão na oitava colocação, com 39 pontos. O Tricolor Carioca está na briga pelo G-6 e tenta se recuperar da derrota para o Santos, na Vila Belmiro. O duelo com o Ceará é neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Castelão.

