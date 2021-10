Próximo adversário do Ceará, Fluminense tem dois desfalques confirmados; Fred retorna

17:40 | Out. 29, 2021

Vovô e Tricolor das Laranjeiras se enfrentam neste domingo, 31, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Próximo desafio do Ceará no Brasileirão, o Fluminense tem dois desfalques confirmados para o confronto: o atacante John Kennedy e o volante Nonato estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. O embate entre Vovô e Tricolor acontece neste domingo, 31, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 29ª rodada.

Por outro lado, o treinador Marcão terá o retorno do atacante Fred, recuperado de lesão, e de Bobadilla, que passou uma semana na Argentina para acompanhar o nascimento da filha. O zagueiro Nino, apesar de participar dos treinamentos, segue como dúvida. O defensor sofreu uma pancada no rosto durante o duelo contra o Athletico-PR, na 26ª rodada, e se recupera de um edema no olho.

Na oitava colocação com 39 pontos, o Tricolor das Laranjeiras vem de derrota na última rodada. Fora de casa, o Fluminense perdeu por 2 a 0 para o Santos-SP. O desempenho da equipe carioca como visitante, inclusive, é intermediário. O clube detém a 10º melhor campanha jogando longe dos seus domínios, com 38% de aproveitamento. Em 14 jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

