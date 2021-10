Homem Mau opina sobre a briga do Ceará pela permanência: "Se continuar a empatar já era"

Em entrevista ao FutCast, Homem Mau contou sobre a trajetória na comunicação, o período na política, a criação do personagem, as polêmicas e o sucesso na web

Evaristo Nogueira, o Homem Mau do Trem Bala, foi entrevistado no FutCast, podcast do O POVO (episódio na íntegra disponível abaixo). O cronista esportivo opinou sobre a campanha do Ceará na Série A e a luta contra o rebaixamento. Após o 1 a 1 com o Bahia em Salvador, o Alvinegro chegou a 15 empates no Brasileirão.

"O Ceará voltou aos bons tempos dele, entre aspas. Se continuar a empatar, empatar, empatar, já era. Ele vai para a zona do inferno. Entrando na zona do inferno, ele não volta nunca mais para o purgatório", comentou o Homem Mau.

>>> De Vavá a Homem Mau: carisma de Evaristo Nogueira do Trem Bala bomba na web

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará ocupa a 15ª posição da Série A com 33 pontos. Faltando dez rodadas para o fim do campeonato, o Vovô disputará cinco jogos (Fluminense, Cuiabá, Sport, Corinthians e América-MG) em casa e cinco como visitante (Athletico-PR, Fortaleza, Atlético-GO, Flamengo e Palmeiras).



Além de opinar sobre o Ceará, o Homem Mau contou sobre a trajetória na comunicação, o período na política, quando foi presidente da Assembleia Legislativa e prefeito por alguns dias de Mossoró-RN, a criação do personagem, as polêmicas e o sucesso na web.