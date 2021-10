Ceará possui dois desfalques para duelo diante do Fluminense; veja provável escalação

Cléber, suspenso, e Buiú, que se recupera de cirurgia, não estarão disponíveis para o embate, que ocorre neste domingo, 31, às 16 horas, no Castelão, pela 29ª rodada do Brasileirão

O Ceará possui dois desfalques confirmados para o duelo diante do Fluminense. Suspenso após ser expulso diante do Bahia, Cléber não poderá entrar em campo. Quem também segue fora é o lateral-direito Buiú, que segue em período de recuperação após cirurgia. As equipes se enfrentam neste domingo, 31, às 16 horas, no Castelão, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

O técnico Tiago Nunes terá o retorno do lateral-direito Igor, que cumpriu suspensão pela sequência de três cartões amarelos, para o jogo. Na 14ª colocação ao início da rodada, o Vovô precisa de uma vitória para dar fim a sequência de sete jogos sem somar triunfos.

Para isso, o Alvinegro de Porangabuçu deve ir a campo com João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Marlon) e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Jael.

