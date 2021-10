Zagueiro Gabriel Lacerda assume artilharia do Ceará na Série A

Defensor chegou a quatro tentos no Campeonato Brasileiro e empatou com Rick. O jovem jogador também tem assistências no certame

O gol nos acréscimos de Gabriel Lacerda diante do Bragantino - que determinou o empate por 2 a 2 no Castelão - neste domingo, 17, foi o quarto marcado pelo jovem zagueiro na primeira divisão. Ninguém do elenco do Alvinegro tem tantos gols como ele na competição. Rick, atacante reserva, também tem quatro e está empatado no tábua de artilheiros do time.

"O Ceará é isso, luta o tempo todo. Já eram 30 minutos do segundo tempo e estávamos perdendo por 2 a 0, mas certamente a gente achou que dava pra empatar e fomos atrás. Vamos corrigir algumas coisas pra conseguir vencer o Palmeiras no próximo jogo", disse o atleta após a partida.

Além do gol diante do Bragantino, Lacerda marcou contra o Juventude e nos dois jogos contra o Atlético-MG. O defensor também possui uma assistência na competição, na vitória sobre o Fortaleza.

