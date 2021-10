Tiago Nunes agradece apoio do torcedor e ressalta números do Ceará contra o Bragantino

Ceará empatou em 2 a 2 com o Bragantino pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Gol heroico foi marcado por Gabriel Lacerda no último lance do jogo

O empate heroico do Ceará em 2 a 2 com o Bragantino foi conquistado através de gol de Gabriel Lacerda nos acréscimos, no último lance da partida, para explodir o Castelão em festa. O Vovô buscou a igualdade no placar após estar perdendo por 2 a 0. Após o confronto, o técnico Tiago Nunes agradeceu o apoio dos 4,5 mil torcedores presentes no estádio.

"Gostaria de agradecer a presença do nosso torcedor, que nos incentivou mesmo no momento difícil do jogo e chateado por algumas situações que o resultado negativo vinha nos trazendo. Dizer (ao torcedor) que ele é um componente importante da nossa trajetória. Precisamos do nosso torcedor já na quarta novamente. Foi um dos ingredientes que nos ajudou a buscar esse empate no final do jogo, no último lance", disse o técnico após a partida.

O treinador também elogiou o desempenho e ressaltou os números ofensivos da equipe na partida. Apesar do empate, o Ceará teve atuação positiva, se mostrou organizado e agressivo na frente e finalizou mais do que o adversário durante os 90 minutos - 23 contra 19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nossa equipe produziu para vencer. Teve números para isso, mais chances de gol do que o adversário. Pecamos no aproveitamento. Poderíamos ter vencido esse jogo, como poderíamos ter vencido o jogo contra o São Paulo e Internacional. O que me deixa esperançoso ao nosso futuro é que a equipe vem criando oportunidade. Quando cria oportunidade, você fica mais próximo de vencer."

Tags