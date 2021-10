Ceará defende invencibilidade de dez jogos no Castelão diante do RB Bragantino

Equipes se enfrentam à 18h15min de domingo, 17, no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão

Tendo conquistado apenas um ponto dos seis que disputou fora de casa nas duas últimas rodadas, o Ceará volta ao Castelão neste domingo e recebe o Red Bull Bragantino, 4º colocado da Série A. Apesar de ser considerado uma pedreira, o time paulista sabe que não será fácil encarar o Vovô no território dele, já que o Alvinegro defende uma invencibilidade de dez partidas jogando em casa.

A única equipe que conseguiu roubar três pontos do Ceará no Castelão foi o Bahia, ainda na 4ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, o Vovô fez dez jogos como mandante e conquistou cinco vitórias e outros cinco empates. O triunfo mais recente foi contra a Chapecoense, na 22ª rodada, o único resultado positivo do time sob o comando de Tiago Nunes. O último resultado em casa, porém, foi o empate sem gols contra o Inter.

Na condição de mandante, o Alvinegro tem a quinta melhor campanha da elite, com um aproveitamento de aproximadamente 64%. O problema é que o Red Bull Bragantino é um bom visitante, o segundo melhor da Série A, na verdade. O time do interior paulista tem 67% de aproveitamento longe do Nabi Abi Chedid.

A seu favor, porém, o Ceará terá a presença da torcida na arquibancada. O check-in para sócios-torcedores foi aberto desde o início da semana e quem é associado também pode comprar ingressos. A venda foi iniciada na quarta-feira, 13.

Ceará e Bragantino se enfrentam à 18h15min de domingo, 17, no Castelão, pela 27ª rodada da Série A.

Sequência de jogos do Ceará como mandante:

Ceará 2x1 Atlético-MG



Ceará 1x1 São Paulo



Ceará 2x0 Juventude



Ceará 1x0 Athltico-PR



Ceará 3x1 Fortaleza



Ceará 0x0 Atlético-GO



Ceará 1x1 Flamengo



Ceará 0x0 Santos



Ceará 1x0 Chapecoense



Ceará 0x0 Internacional

