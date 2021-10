Vina comemora empate contra o São Paulo e minimiza discussão com Cléber

Titular do Ceará na partida contra a equipe paulista nesta quinta-feira, 14, válida pela 26ª rodada da Série A, jogador valorizou ponto conquistado fora de casa e falou sobre o desentendimento com o colega de equipe: "Fica dentro de campo"

Ceará e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 14, no estádio do Morumbi, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado manter o Alvinegro como o único time que ainda não venceu como visitante na competição, o meio-campista Vina valorizou o ponto conquistado fora de casa contra a equipe paulista.

"Sabíamos da dificuldade do jogo. As duas equipes estão praticamente juntas na tabela, é o famoso jogo de seis pontos. É difícil jogar aqui com o retorno do torcedor, mesmo sendo com uma capacidade menor, incentiva o time deles. Temos que comemorar o empate, é um ponto importante na nossa briga. Sabemos que ainda não vencemos fora de casa, então é preciso valorizar o resultado", disse o jogador após o término da partida.

Vina também comentou sobre a breve desentendimento que teve com o atacante Cléber durante o segundo tempo da partida. O camisa 29 alvinegro avaliou a cobrança como necessária e minimizou a discussão com o colega de equipe.



"O que acontece dentro de campo, tem que ficar dentro de campo. Me cobro ao máximo, e cobro dos meus companheiros. Acho que tem quer assim, sempre buscando o melhor para o Ceará. O Clébão é um cara que, às vezes, temos que dar uma ligada nele. É um jogador que vem crescendo muito desde que chegou. Vamos chegar no vestiário, conversar e pensar no próximo jogo", pontuou.

O Ceará volta a campo domingo, 17, às 18h15min, contra o RB Bragantino-SP, na Arena Castelão. O Vovô ocupa a 14ª posição na tabela, com 30 pontos conquistados em 24 jogos.

